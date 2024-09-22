بدء الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، بداية من امس السبت 21 سبتمبر الجاري، وتستمر لحين تحقيق المستهدف منها، وبناء على ما عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.

واشار اللواء "مرزوق" إلى أن الدولة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض او فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبه كما أشار اللواء "مرزوق" إلى تضافر جهود كافة الاجهزة وتقديم كل أوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الاغنام والماعز للمبادرة بالتحصين للحفاظ عليها من الامراض.



ومن جانبه اوضح "وكيل والوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية" ان الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الاغنام والماعز (فقط) بمراكز والمدن والقري والاسواق والكمائن الحدودية، وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.



الحملة القومية لتحصين الأغنام



الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات بالدقهلية

الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز بالدقهلية