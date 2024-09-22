انخفاض فى درجات الحرارة واعتدال الطقس مع بداية الخريف ببورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً ، اليوم الأحد، من شارع عاطف السادات الشهير باسم "طرح البحر" بنطاق حي المناخ، لمتابعة حالة الطقس والأرصاد الجوية في محافظة بورسعيد.

تشهد المخافظة، انخفاض في درجات الحرارة وهبوب الرياح الخفيفة مما يؤدى إلى الاعتدال بشكل عام في حالة الطقس والمناخ ببورسعيد، في أول أيام فصل الخريف ده .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط للرياح على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد)، موضحة أن سرعة الرياح (50:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (2:5:2) متر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27.