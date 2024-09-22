المرور ينشر أوناشا لرفع حالات الانتظار الخاطئ أثناء عملية دخول وخروج الطلاب

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على الطرق السريعة، لتأمين رحلات المواطنين والطلاب على المحاور الرابطة بين المحافظات على مدار اليوم، مع تكثيف تواجد رجال المرور، لتصفية الكثافات المرورية بكافة الطرق التى تظهر خلال رحلات الذهاب، والعودة على مدار اليوم، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق.

وعززت الإدارة انتشار الخدمات المرورية بمحيط الجامعات والمدارس والطرق المؤدية إليها، ومنع حدوث أى اختناقات مرورية بها، خاصة فى أوقات الدخول والخروج للطلاب والعاملين، مع تكثيف الحملات المرورية بنطاق المدارس والجامعات لضبط المخالفات المرورية، خاصة فتح الأبواب أثناء السير، وتحميل ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة، وتحميل ركاب زيادة، وعدم الصلاحية الفنية للسيارات، والسرعة الزائدة.

وعينت إدارة المرور خدمات مرورية من الأوناش، لرفع حالات الانتظار الخاطئ التى تؤثر على عملية دخول وخروج الطلاب، بالتنسيق مع مسئولى المدارس الواقعة بنطاق كل قطاع لتعيين خطوط سير معلومة للأتوبيسات التابعة لها، وتخصيص أماكن انتظار لها بعيدًا عن نهر الطريق، بما لا يؤثر على الحركة المرورية.

وقامت إدارة المرور بتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين فى حالة حدوث أى أعطال أو حوادث مرورية، من خلال الاتصال على رقم 0122111000 -24021233، مع تكثيف السيارات أعلى المحاور والطرق التابعة للإدارة التى تكتظ بالمركبات، كما يتم مراقبة السرعة أعلى الطرق السريعة من خلال الردارات المتحركة والمنتشرة أعلى الطرق لتقليل الحوادث، كما سيتم تكثيف الحملات المرورية الخاصة بالكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة من سائقى الأتوبيسات، حرصا على سلامة المواطنين والطلاب، وتجنبا لوقوع أى حوادث، مع نشر مباحث المرور بكافة مواقف السيارات، لمنع التلاعب فى تعريفة الركوب.

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى منذ الساعة السادسة صباحًا، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنطاق المدارس والجامعات، وتسهيل حركة عبور المشاة بها، خاصة فى أوقات الدخول والخروج، وشن حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع وزارة الصحة، حرصًا على سلامة الطلاب والمواطنين بالطرق المؤدية للقاهرة والجيزة قادمًا من الأقاليم.