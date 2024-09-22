أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت منصة صاروخية أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي، من خلال استخدام صواريخ من طراز "إسكندر".

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إنه بعد عمليات استطلاع تم رصد المنصة التي كانت تتحضر لإطلاق صواريخ على الأراضي الروسية، وتم تدميرها بالكامل مع طاقمها.

وتم نشر مقطع فيديو لعملية استهداف المنصة الصاروخية الأمريكية الصنع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

يذكر أنه في السادس من أغسطس الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا، ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.