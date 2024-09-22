الصليب الأحمر يقدم مساعدات لأكثر من 900 متضرر بسبب الفيضانات بالكونغو الديمقراطية

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أكد الصليب الأحمر في الكونغو الديمقراطية، تقدَّيم مساعدات "غير غذائية" لأكثر من 900 شخص من متضرري الفيضانات في إقليم "موبا" بمقاطعة "تنجانيقا" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الصليب الأحمر وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، أن عملية توزيع المساعدات جرت في منطقة "كيزونجي" بميناء "موبا" النهري، موضحا أنه قام بتوزيع حقائب تتضمن المعدات اللازمة لبناء خيام للإيواء على المتضررين من الفيضانات في قرى "كينزونجي" و"كازومبوي" و"كاباكوي" و"نتوتو" في إقليم "موبا"، إلى جانب ناموسيات للوقاية من الإصابة بالملاريا.

وأضاف أنه بخلاف المساعدات السابقة فإن كل متضرر من الفيضانات يتلقى مساعدة مالية نقدا.

وقال مسئول حالات الطوارئ في الصليب الأحمر بمقاطعة "تنجانيقا"، كريستوف كافيندو: "هناك معايير محددة للاستفادة من هذه المساعدة الإنسانية"، مؤكدا أن توزيع المساعدة يجري وفقا لمعايير منها أن تكون الأسرة المتلقية للمساعدات أحد أفرادها معاق أو أن يتهدم منزل الأسرة بالكامل، مبينا أن الصليب الأحمر قام أيضا بإغاثة أكثر من ألف شخص من متضرري الفيضانات في بلدة "كاليمي".

جدير بالذكر أن منطقة شرق الكونغو الديمقراطية شهدت منتصف مايو من العام الماضي فيضانات عارمة اجتاحت قريتي "بوشوشو" و"نياموكوبي" في إقليم "كاليهي" بمقاطعة "كيفو الجنوبية" وأسفرت عن وفاة أكثر من 500 شخص فيما اعتبر أكثر من 5 آلاف آخرين في عداد المفقودين إلى جانب تشريد الآلاف.

وعانت مقاطعة "تنجانيقا" من أعمال عنف طائفي في عام 2013، وتسببت موجة جديدة من العنف في عام 2016 في نزوح ما يقدر بنحو نصف مليون شخص في المنطقة.

ومازال الوصول إلى الرعاية الصحية في أنحاء المقاطعة صعبا للعديد من الأشخاص، لا سيما أولئك الذين أجبروا على الفرار من قراهم بسبب العنف ولا يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية أو تحمل تكاليف الرعاية الصحية. وتعاني المقاطعة بشدة من تفشي الحصبة والكوليرا بشكل متكرر.