الدراسات العليا بآداب المنصورة تعلن بدء تسجيل مقررات البرنامج النوعى بقسم الجغرافيا

الدقهلية - سارة الباز

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة المنصورة عن بدء تسجيل المقررات بالبرنامج النوعي بقسم الجغرافيا، ونظم المعلومات الجغرافية بنظام الساعات المعتمدة ( لائحة الساعات المعتمدة لقسم الجغرافيا) بفصل الخريف للعام الجامعي 2024/2025، للطلاب المقيدين، والمستجدين بالبرنامج أون لاين على رابط موقع ابن الهيثم حتى يوم الأربعاء 25 سبتمبر الجاري.

ويتم التسجيل من خلال حساب الطالب الشخصي على نظام ابن الهيثم للدراسات العليا بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، واختيار طالب، ثم اختيار تسجيل أكاديمي، ثم اختيار تسجيل مقررات، ثم اختيار فصل الخريف، ثم اختيار العام 2024، ثم اختيار المقرر، ثم اختيار حفظ، ثم يقوم الطالب بالتوجه للدراسات العليا بالكلية؛ للمراجعة على النظام، واستخراج إيصال سداد رسوم المقررات، ثم التوجه لخزينة الكلية بفيزا بنكية للسداد، وتمتد فترة التسجيل حتى يوم الأربعاء المقبل على نظام ابن الهيثم، ولن يسمح بالتسجيل بعد الموعد المحدد.

رابط موقع ابن الهيثم للدراسات العليا: https://pgs.mans.edu.eg/