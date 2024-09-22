اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الإسرائيلى: 3 جرحى إثر إطلاق حزب الله 85 صاروخا على شمال إسرائيل

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:06 ص
الجيش الإسرائيلى: 3 جرحى إثر إطلاق حزب الله 85 صاروخا على شمال إسرائيل الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 85 صاروخًا من لبنان على شمال إسرائيل صباح اليوم الأحد، بعد وابل من الصواريخ خلال فترة الليل؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش قوله إن بعض الصواريخ تم اعتراضها، بينما سقط بعضها على كريات بياليك، بالقرب من حيفا، وموريشيت وهي بلدة في الجليل.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن صاروخا سقط في كريات بياليك أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وتسبب في أضرار في المنشآت بينما تعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليا على إخماد العديد من الحرائق التي اشتعلت في المنطقة.







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حزب الله

صواريخ

لبنان

الجليل




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