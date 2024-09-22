الأمم المتحدة تكرم جنديتان باكستانيتين لدورهما فى قوات حفظ السلام

كتبت هناء أبو العز

منحت الأمم المتحدة جنديتان من قوات حفظ السلام الباكستانية، جائزة الدفاع عن النوع الاجتماعي "لأدائهما المتميز"، حسبما جاء في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بين الخدمات.

وفي بيان صحفى، قال مكتب العلاقات العامة بالجيش الباكستاني إن الجوائز مُنحت للرائد سانيا صفدار، التي تعمل ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، والرائد كومال مسعود، الذي خدم في جمهورية أفريقيا الوسطى، لأدائهما المتميز والتزامهما في تعزيز مبادئ الأمم المتحدة.

وتم تقديم الجوائز من قبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في إدارة عمليات السلام بمقرها في نيويورك.

وأشار مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني إلى أنه أثناء خدمتهما في بيئة دولية، أظهر كلا الضابطين احترافية وتفانيًا استثنائيين.

وأضاف أن الجنديتان من قوات حفظ السلام قدمتا مساهمة كبيرة في جهود البعثة من أجل السلام والاستقرار، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات حفظ السلام ضمن البعثة.

وأكد الجناح الإعلامي للجيش أن "قادة قوات البعثة اعترفوا بأدوارهم العميقة في حفظ السلام"، ويمثل هذا التكريم دليلاً على التزام باكستان الثابت بتفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والاحترافية والجهود الدؤوبة التي تبذلها قوات حفظ السلام الباكستانية لإحداث تأثير إيجابي في جهود حفظ السلام".

وأكد مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني التزام باكستان بلعب دور محوري كعضو مسؤول في المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق مبادئ السلام والأمن العالميين من خلال الدعم النشط في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكانت باكستان واحدة من أقدم الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأكبرها على مدى عقود من الزمان، ومنذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في 30 سبتمبر 1947، شاركت باكستان في 70 مهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير صادر عام 2022.

