اليوم السابع
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افتتاح مبنى قسطرة القلب بمستشفى دسوق العام فى كفر الشيخ قريبا.. تفاصيل

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:30 م
افتتاح مبنى قسطرة القلب بمستشفى دسوق العام فى كفر الشيخ قريبا.. تفاصيل جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تستعد مديرية الصحة بكفر الشيخ، لافتتاح مبنى قسطرة القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، وتفقدت اللجنة العليا للقلب برئاسة الدكتور إبراهيم فرج الله الأستاذ المساعد بطب الأزهر بمستشفى دسوق العام، بحضور الدكتور محمد العدولى مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بكفر الشيخ، والدكتور أحمد عبدالعليم مساعد وكيل الوزارة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور علاء الأحول، مدير المستشفى، والدكتور علاء الشريف نائب مدير المستشفى، وفريق إدارة المستشفى، وذلك لمناظرة مبنى قسطرة القلب الجديد بمستشفى دسوق العام.

وجرى وضع اللمسات التشغيلية الأخيرة والتجهيزات الطبية، استعدادًا لإعلان تشغيل وحدة القسطرة بما يطابق الشروط الموضوعة من قبل قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، وقامت اللجنة بمناظرة وحدة القسطرة من تجهيزات إنشائية وطبية، ومناقشة القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، اللازمة لتشغيل القسطرة، وقد أبدت اللجنة الرضا الكامل عن الحالة الإنشائية وعن الخطة التشغيلية التي تم وضعها، لتشغيل وحدة القسطرة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ بشأن توفير الخدمات الصحية بشكل متكامل، تحقيقاً لإرضاء المريض، وتخفيفاً للأعباء عن كاهل المواطن المصرى بكفر الشيخ وكل أهالي منطقة الدلتا.

 

تفقد مبنى قسطرة القلب
تفقد مبنى قسطرة القلب

 

لجنة تتفقد المبنى قبل افتتاحه
لجنة تتفقد المبنى قبل افتتاحه

 







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