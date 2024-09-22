اعتقال 31 شخصا ضمن عملية بريطانية كبرى لمكافحة عصابات تهريب البشر

أ ش أ

أعلنت وزارة الأمن الداخلي البريطانية، اليوم /الأحد/، اعتقال 31 شخصا على علاقة بعصابات تهريب البشر في كافة أنحاء بريطانيا كجزء من مداهمة واسعة النطاق استمرت 3 أيام، ضمن خطة الحكومة لملاحقة الجماعات الإجرامية المسئولة عن تهريب البشر.



وذكرت الوزارة -في بيان اليوم- أن المداهمة تضمنت عمليات تفتيش في الموانئ الرئيسية والمطارات وشبكات الطرق في جميع أنحاء البلاد، مستهدفة الهجرة غير الشرعية وتعطيل طرق تهريب البشر.



وأشارت الوزارة إلى أنه خلال العملية، تم مصادرة 400 ألف جنيه إسترليني من النقود الإجرامية و10 وثائق هوية مزورة، لافتة إلى العملية كانت تحت قيادة عدة أجهزة حكومية في إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.



ومن جانبها، قالت وزيرة أمن الحدود واللجوء أنجيلا إيجل، إن الحكومة البريطانية "لن الحكومة مكتوفة الأيدي بينما تستغل العصابات الإجرامية الأشخاص الضعفاء، وتخاطر بحياتهم وتمنحهم آمالًا كاذبة في حياة أفضل في المملكة المتحدة".



وأضافت إيجل: "هذه العصابات، التي يدفعها الجشع، لا تحترم حياة الإنسان أو سلامته، وتفرض رسومًا باهظة، وتستغل أولئك اليائسين للهروب من المشقة، وتجبرهم على الانخراط في عمليات غير قانونية وخطيرة".



وتابعت قائلة: "نحاربهم على جميع الجبهات تحت قيادة قائد أمن الحدود الجديد، للعمل على تفكيك العمليات التي تتبناها هذه العصابات، ولا تتوقف فقط على تهريب البشر عبر القوارب الصغيرة، بل نعمل أيضًا على القضاء على الطرق الأخرى (لتهريب البشر) إلى المملكة المتحدة لتقديمهم إلى العدالة وتقليص أرباحهم".