ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في بيرو إلى 20 شخصا.. والنار نشطة فى 46 منطقة

فاطمة شوقى

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الحرائق التى تشهدها بيرو إلى 20 شخصا ، حسبما أفاد رئيس المعهد الوطني للدفاع المدني (Indeci)، خوان كارلوس أوركاريجى، أمس السبت في مقابلة مع صحيفة محلية مع محطة RPPالإذاعية

وحتى الاثنين الماضى، كان هناك 16 حالة وفاة، حسبما ذكرت إنديسي في ذلك الوقت، زلكن ارتفعت حالات الوفاة إلى 20 شخصا ، وتم إعلان حالة الطوارئ بسبب الحرائق في مقاطعات أمازوناس وسان مارتين وأوكايالي في بيرو.

وقال أوركاريجي إن بيرو سجلت حتى الآن هذا الموسم ما مجموعه 361 حريقا، تم إخماد 291 منها بالفعل، موضحا أنه تمت السيطرة على 24 حريقا من بين الحرائق المتبقية وما زال 46 حريقا نشطا.

ونظرًا لهذا الوضع، أعلنت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، أن الحكومة قررت إعلان حالة الطوارئ في مقاطعات أمازوناس وسان مارتين وأوكايالي، ويسعى هذا الإجراء إلى تسريع الإجراءات لاحتواء الحوادث.

وقد أفادت السلطات البيروفية بالفعل أن لا ليبرتاد وكاخاماركا هما من المناطق الرئيسية التي عانت من حرائق الغابات الكبيرة.

وفقًا للمركز الإقليمي لعمليات الطوارئ (COER)، فقدت لا ليبرتاد بالفعل أكثر من 757 هكتارًا، وخسرت كاخاماركا حوالي 2600 هكتار من الغطاء الطبيعي والمحاصيل.

وفي حالة لا ليبرتاد، بلغ إجمالي الحرائق 21 حريقا بين يوليو وسبتمبر من هذا العام، إحدى المقاطعات الأكثر تضرراً هي أوتوزكو حيث فقدت 251 هكتارًا من النباتات التي تتوافق مع مناطق أوسكويل وأجالبامبا وهورانشال.

كما تأثرت مقاطعة بوليفار ليبيرتينيو بفقدان 218 هكتارًا من الغطاء النباتي، بسبب ثلاثة حرائق غابات مسجلة في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، أحدهما في كوندورماركا والآخر في لونجوتيا.

