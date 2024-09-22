اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة انفجار منجم الفحم بإيران إلى 30 قتيلا

الأحد، 22 سبتمبر 2024 08:42 ص
ارتفاع حصيلة انفجار منجم الفحم بإيران إلى 30 قتيلا انفجار - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت حصيلة انفجار منجم الفحم بإيران إلى 30 قتيلا، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن 19 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 17 آخرون في انفجار بمنجم للفحم ناجم عن تسرب للغاز في إقليم خراسان الجنوبي فيما لا يزال 30 شخصاً محاصرين داخل المنجم، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

وذكرت وسائل الإعلام أن نحو 70 شخصا كانوا يعملون في المنجم، الواقع في مدينة "طبس" التي تبعد 540 كيلو مترا عن جنوب شرق العاصمة طهران، وقت حدوث الانفجار.. مضيفة أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تستهلك سنويا حوالي 3.5 مليون طن من الفحم الذي يستخدم غالبا في مصانع الصلب.







انفجار

ايران

خراسان

منجم فحم

تسريب غاز




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة