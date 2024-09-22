ارتفاع حصيلة انفجار منجم الفحم بإيران إلى 30 قتيلا

وكالات

ارتفعت حصيلة انفجار منجم الفحم بإيران إلى 30 قتيلا، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن 19 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 17 آخرون في انفجار بمنجم للفحم ناجم عن تسرب للغاز في إقليم خراسان الجنوبي فيما لا يزال 30 شخصاً محاصرين داخل المنجم، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

وذكرت وسائل الإعلام أن نحو 70 شخصا كانوا يعملون في المنجم، الواقع في مدينة "طبس" التي تبعد 540 كيلو مترا عن جنوب شرق العاصمة طهران، وقت حدوث الانفجار.. مضيفة أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تستهلك سنويا حوالي 3.5 مليون طن من الفحم الذي يستخدم غالبا في مصانع الصلب.