إيلون ماسك يجتمع مع رئيس السلفادور ويصفه بالزعيم الرائع

فاطمة شوقى

التقى رئيس السلفادور ناييب بوكيلى، مع رجل الأعمال إيلون ماسك، مالك شركات X وSpaceX وTesla، وتحدثوا خلال اللقاء عن تطبيق الذكاء الاصطناعي ودوره في مستقبل البشرية، وعلى غير العادة أشاد ماسك ببوكيلى ، وذلك على الرغم من هجومه على رؤساء دول أمريكا الجنوبية، حسبما قالت صحيفة التيمبو التشيلية.

وكتب ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أجريت للتو محادثة ممتازة مع ناييب بوكيلي. "تحدثنا كثيرًا عن طبيعة الواقع ومستقبل البشرية وكيف ستؤثر تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات على العالم."

وبالإضافة إلى ذلك، اغتنم الفرصة للإشادة ببوكيلى قائلا : "السلفادور لديها زعيم رائع"، ومن جانبه، أهدى بوكيلي أيضًا منشورا له على شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد كان من دواعي سروري قضاء عدة ساعات في التحدث مع أحد العقول العظيمة فى عصرنا، إيلون ماسك".

وكان ماسك هاجم من قبل زعماء أمريكا اللاتينية ، مثل البرازيل وفنزويلا، وكانت المنصة الإعلامية إكس إغلاق عملياتها في البرازيل "بأثر فوري" بسبب ما أسمته "أوامر الرقابة" الصادرة عن القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس، وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكس إيلون ماسك إنه كان قرارًا صعبًا.

في منشور على إكس بعد ساعات، قال ماسك: "كان قرار إغلاق المكتب في البرازيل صعبًا، ولكن إذا وافقنا على الرقابة السرية غير القانونية التي قام بها الكسندر دي موريس ومطالب تسليم المعلومات الخاصة، فلن تكون هناك طريقة يمكننا من خلالها تفسير ذلك". أعمالنا دون أن نخجل."

وتدعي إكس أن موريس هدد سرًا أحد ممثليه القانونيين في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بالاعتقال إذا لم يمتثل للأوامر القانونية لإزالة بعض المحتوى من منصته، ولم تستجب المحكمة العليا في البرازيل.

قالت منصة الملياردير إيلون ماسك إن خدمة إكس تظل متاحة لشعب البرازيل، وفي وقت سابق من هذا العام، أمر مورايس شركة إكس بحظر حسابات معينة، بينما كان يحقق فيما يسمى بـ "الميليشيات الرقمية" المتهمة بنشر أخبار كاذبة ورسائل كراهية خلال حكومة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو.

