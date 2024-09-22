إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الزاوية التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغاً يفيد بوقوع حادث إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، فى انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الزاوية التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببنى سويف، برئاسة الدكتور عمرو عثمان، رئيس مرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى كلا من، فريدة فهيم، 37 سنة، وبها سحجات وكدمات، وفلوباتير توبة، 13 سنة، وبه اشتباه كسر بالساق الأيمن، وعمرو رشيدى، 24 سنة، وبه اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وعبدالله عنتر، 25 سنة ، وبه اشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحروس فريد، 58 سنة، وبه سحجات وكدمات، وإسلام على، 16 سنة، وبه سحجات وكدمات، وآية على، 18 سنة، وبها اشتباه كسر بالذراع الأيمن.