إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 14 شخص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على محور سمالوط، بطريق " السبخة "، وجاري تلقيهم العلاج وتحرير المحضر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم " 5137" " ن أ س "، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخص وهم زينب ممدوح عبد الغنى، 38 سنة، سعاد جابر سامى، 35 سنة، سليم عاشور راضى، 18 سنة، زينب محمد على، 23سنة، محمد صابر خلف، 23 سنة، غالية سعد عبد العظيم، 40 سنة، منه عيد جابر 42 سنة، ايمان محمد على، 21 سنة، نورا جابر ابو الدسوقى، 25 سنة، حبيبة عيد نادى 42 سنة، نجلاء مغنى كامل 30 سنة، غادة محمد على، 45 سنة، فرحة جمال السيد، 18 سنة، محمد سعد صلاح)، وجميعهما مقيمين بقرية برطباط بمركز مغاغة، شمال المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وأفادت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث



وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصى، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيقات.

