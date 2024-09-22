أهالى البحيرة من مسقط رأس مروان عطية: الأهلى صانع البهجة.. فيديو

البحيرة ناصر جودة

عبر أهالى مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مسقط رأس مروان عطية لاعب الأهلى، عن فرحتهم بحصول النادى الأهلى على درع الدوري للمرة الـ44، مؤكدين أن الأهلى صانع البهجة ومصدر إسعاد جماهيره.

وقال أحد الأهالى، "ألف مبروك للنادى الأهلى، على تتويجه للمرة 44 بالدورى وإن شاء الله نكمل مسيرة الإنجازات"، مضيفا أن مروان عطية لاعب ذو أخلاق عالية ومهاريا يقدم مستوى جيد مع النادى الأهلى.

وكان احتفل فريق الأهلي بتتويجه بدرع الدوري المصري رقم 44 في تاريخه عقب نهاية مباراة فريقها أمام جورماهيا الكيني، حيث تأجل الاحتفال بدرع الدوري رقم 44، والذي تُوج به الفريق الأحمر في الموسم الماضي؛ بسبب حصول لاعبي الأهلي والجهاز الفني على راحة سلبية.

ورفع محمد الشناوي لاعبو الأهلي على ارتداء قميص أسود يحمل اسم الشركة المتحدة الراعية للنادي الأهلي في ليلة الاحتفال بـ الدرع رقم 44 عقب انتهاء مباراته أمام جورماهيا الكيني.