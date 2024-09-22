أمريكا وبريطانيا والنرويج تدعو جنوب السودان للتحرك من أجل إجراء الانتخابات

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دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج السبت الحكومة الانتقالية في جنوب السودان إلى التحرك بشكل عاجل من أجل خلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات موثوقة وسلمية، وتوسيع المساحة السياسية والمدنية لتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم، والالتزام العلني من القادة بالحوار ورفض العنف كأداة للمنافسة السياسية.

وذكر بيان مشترك لحكومات الدول الثلاث بثه الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية "نتابع بقلق عميق، الإعلان عن تمديد الفترة الانتقالية في جنوب السودان - التي تنتهي ديسمبر المقبل - لمدة عامين.. هذا الإعلان يعكس الفشل في تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات وفقا لجدول زمني متفق عليه بشكل علني.

وحث البيان قادة جنوب السودان على العمل نحو السلام المستدام، خاصة من خلال مبادرة توميني في نيروبي والحوار الواسع النطاق على مستوى القيادة في جوبا.. كما أنه من الضروري أن تُسمع أصوات النساء والشباب.

وشددت الدول الثلاث على أنها ستظل ملتزمة بتطلع الشعب الجنوب سوداني نحو مستقبل ديمقراطي خالٍ من النزاع.