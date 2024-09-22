أكسيوس: نصف الولايات الأمريكية تلاحق استخدام الذكاء الاصطناعى فى الانتخابات

كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع أكسيوس الأمريكي إن ما لا يقل عن 26 ولاية أمريكية تدرس أو قامت بالفعل بتمرير قوانين لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى فى الاتصالات التى لها علاقة بـ الانتخابات الأمريكية، بحسب تحليل أجراه الموقع.

وأشار الموقع إلى أن التحليل يكشف عن مزيج من القواعد حول استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى فى السياسات، فى الوقت الذى يدق فيه الخبراء أجراس الإنذار بشكل متزايد حول قدرة التكنولوجيا الناشئة على التأثير على الناخبين أو حرمانهم من حقهم فى التصويت.

وكان هناك أمثلة بالفعل على استخدام الذكاء الاصطناعى فى تشويش أو قمع الناخبين، بحسب ما قال السيناتور الديمقراطى مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى لإكسيوس. وأشار إلى عدم اعتقاده بأن مطورى الذكاء الاصطناعى او المنصات التي تستخدمه تتعامل بجدية كافية مع احتمالات إساءة استخدامه.

ويوضح أكسيوس أنه لا يوجد الكثير من القواعد الفيدرالية الموجودة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى، برغم القرار التنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن هذا العام فى هذا الشأن، لكنه ليس لديه سلطة قانونية قوية.

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشروعى قوانين لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى فى الحملات الانتخابية، لكن لم يتم تمرير أيهما بعد، على الرغم من أن الكثير من الأمريكيين يخشون أن تضر تلك التكنولوجيا بالانتخابات.

ولفت التقرير إلى أن 19 ولاية قد مررت قوانين بالفعل للتعامل مع التزييف العميق، وهى وسيلة ذكاء اصطناعى تصور الناس أو الأحداث يشمل غير حقيقى لكن بدقة عالية للغاية. وفى عام 2019، أصبحت ولاية تكساس الأولى لإقرار حظر نشاء وتوزيع مقاطع فيدية تزييف عميقة تهدف الإضرار بمرشح أو التأثير على الانتخابات.

ومن بين الولايات التي أقرت حظرا مشابها، منيسوتا وميتشيجان وواشنطن ونيومكسيكو فلوريدا ويوتاه وانديانا وويسكونسن. ومن بين الولايات التي تدرس قوانين دون أن تمررها بعد بنسلفانيا وماسوشستس ونورث كارولينا.