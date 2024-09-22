أبو الغيط يشارك فى أعمال افتتاح قمة المستقبل بنيويورك

بيشوى رمزى

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، في أعمال افتتاح قمة المستقبل بنيويورك، والتي ستنعقد على مدار يومين قبيل بدء الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للامم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الجمعية العامة اعتمدت "ميثاق المستقبل" الذي يتضمن خمسة فصول رئيسية:

التنمية المستدامة وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتحويل الحوكمة العالمية، بالاضافة إلى الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة كملحقين للميثاق المستقبلي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الأمين العام سيلقي كلمته أمام الرؤساء والقادة خلال أعمال القمة في يومها الثاني، حيث سيؤكد على الشواغل العربية في مختلف القضايا المتعلقة بميثاق المستقبل، لاسيما مسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.