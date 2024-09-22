اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يشارك فى أعمال افتتاح قمة المستقبل بنيويورك

الأحد، 22 سبتمبر 2024 08:00 م
أبو الغيط يشارك فى أعمال افتتاح قمة المستقبل بنيويورك أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، في أعمال افتتاح قمة المستقبل بنيويورك، والتي ستنعقد على مدار يومين قبيل بدء الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للامم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الجمعية العامة اعتمدت "ميثاق المستقبل" الذي يتضمن خمسة فصول رئيسية:

التنمية المستدامة وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتحويل الحوكمة العالمية، بالاضافة إلى الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة كملحقين للميثاق المستقبلي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الأمين العام سيلقي كلمته أمام الرؤساء والقادة خلال أعمال القمة في يومها الثاني، حيث سيؤكد على الشواغل العربية في مختلف القضايا المتعلقة بميثاق المستقبل، لاسيما مسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.







أحمد أبو الغيط

قمة المستقبل

نيويورك

الامم المتحدة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة