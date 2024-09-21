CNN: تمويل الانتخابات الأمريكية 2024 يواجه ضغوطا رغم زيادة التهديدات

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "مع تنامي التهديدات.. تمويل تأمين الانتخابات يواجه ضغوطا"، ألقت شبكة سى إن إن الأمريكية الضوء على تحدى يواجه القائمين على انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، متمثل فى تأمين الموظفين فى لجان الاقتراع، وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وقالت الشبكة إنه عندما يبدأ فرز الأصوات داخل مركز فرز مقاطعة ماريكوبا في ولاية أريزونا في نوفمبر المقبل، سيتم حماية العاملين في الانتخابات خلف الأبواب والنوافذ بزجاج مضاد للرصاص وطبقتين من السياج. وسيتم مراقبة كاميرات الأمن بحثًا عن أي نشاط مشبوه داخل المبنى وخارجه. وستكون مجموعة من طائرات الشرطة بدون طيار وقناصة على أسطح المباني على أهبة الاستعداد.

واعتبرت الشبكة أن مقر الانتخابات في المقاطعة تحول إلى "قلعة" من نواح عديدة، كما يقول بيل جيتس، عضو مجلس المشرفين في المقاطعة والذي تلقى تهديدات متكررة بالقتل لرفضه مزاعم كاذبة بأن المسئولين ساعدوا في سرقة الانتخابات في عامي 2020 و2022. ويقول إن تدابير السلامة الجديدة تعكس "واقع الانتخابات في عام 2024".

وأضافت الشبكة أن هذه الاحتياطات لم تكن موجودة قبل بضع سنوات. ولكن أثناء فرز الأصوات في عام 2020، عندما حاصر المتظاهرون المسلحون من أنصار حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" - الذين أشعلتهم مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب الكاذبة بشأن الغش في الانتخابات - مركز الفرز وأجبروا الشرطة على حبس العمال والمراسلين في الداخل من أجل سلامتهم، قرر قادة المقاطعة أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود. ولهذا السبب أنفقت مقاطعة ماريكوبا أكثر من 864 ألف دولار من الأموال الفيدرالية وأكثر من 3 ملايين دولار من أموال المقاطعة لتعزيز أمن الانتخابات وعملياتها على مدى السنوات الأربع الماضية.

ولكن هذا المستوى من التخطيط والإعداد يتناقض بشكل صارخ مع العديد من المناطق الأخرى في جميع أنحاء البلاد التي تعاني من مخاوف مماثلة بشأن الاضطرابات المرتبطة بالانتخابات في نوفمبر.

ووجدت مراجعة أجرتها شبكة سي إن إن أنه وسط هجرة العمال والقادة ذوي الخبرة، كافح مسئولو الانتخابات في جميع أنحاء البلاد لتعزيز التدابير الأمنية لحماية العمال بشكل كافٍ وضمان نزاهة التصويت قبل يوم الانتخابات. وشارك المسئولون مخاوفهم بسهولة مع شبكة سي إن إن، مشيرين إلى التهديدات بالقتل والمضايقات والدعاوى القضائية التي لا أساس لها وطلبات السجلات العامة المرهقة والتهديدات الأمنية المختلفة الناجمة عن مزاعم كاذبة حول تزوير الناخبين.