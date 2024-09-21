وزير داخلية لبنان: نمر بمرحلة مصيرية تتطلب تضامنا بسبب الهجمات الإسرائيلية

إيمان حنا

قال وزير الداخلية اللبناني إبراهيم مولوي إن البلاد تامر نمر بمرحلة مصيرية تتطلب تضامنا بسبب الهجمات الإسرائيلية، نعمل على منع أي محاولات لضرب الأمن الداخلي في لبنان.

أضاف وزير الداخلية، خال مؤتمر صحفى، إن التنسيق ضروري بين كل القوى الأمنية والدفاع المدني يقوم بجهد كبير في مكان الحوادث ونقدر سرعة استجابته، وأشار إلى أن القوى الأمنية تكشف يومياً شبكات للتعامل مع العدو الإسرائيلي ومن المؤكد أن هناك خرقاً والعدو يستخدم طرقاً تكنولوجية متطورة.

وأضاف، نحن جميعاً في جهوزية تامّة وعلينا أن نبقى متيقّظين باستمرار ومجلس الأمن المركزي سيُبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.