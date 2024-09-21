اليوم السابع
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2024 04:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الصحة: إعلان التقرير النهائى لأسباب النزلات المعوية بأسوان خلال 48 ساعة

السبت، 21 سبتمبر 2024 03:52 م
وزير الصحة: إعلان التقرير النهائى لأسباب النزلات المعوية بأسوان خلال 48 ساعة وزير الصحة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، تعليقا على وجود حالات نزلات معوية فى أسوان، إن التقرير النهائى سيصدر خلال 48 ساعة.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن معظم الحالات كانت فى منطقتين بأسوان وأغلبها نزلات معوية حادة، موضحا أن إجمالى الحالات التى استقبلتها المستشفى 128 حالة تم خروج 22 حالة منهم.

وقال إن هناك عده محاور يتم العمل عليها لمعرفة سبب ظهور حالات النزلات المعوية، وتم تحليل عينات المياه وزيارة منازل أهالى المصابين لمعرفة سبب هذا الأمر .

وأشار إلى أنه جارى فحص الشبكات الداخلية للمنازل التى ظهرت بها الحالات.







رئيس الوزراء

استثمارات جديدة

مصطفى مدبولى

جولة رئيس الوزراء




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة