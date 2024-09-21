اليوم السابع
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وزير الخارجية يتوجه لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

السبت، 21 سبتمبر 2024 01:15 م
وزير الخارجية يتوجه لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية بدر عبد العاطى
كتب احمد جمعة

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توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم 21 سبتمبر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.


ويتضمن جدول أعمال وزير الخارجية لقاءات ثنائية مكثفة مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، بالإضافة إلي المشاركة في عدد من الأحداث الجانبية والفعاليات رفيعة المستوى التي تناقش أهم الموضوعات علي الساحتين الاقليمية والدولية. ومن المقرر أن يقوم السيد وزير الخارجية بإلقاء بيان جمهورية مصر العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة فى "قمة المستقبل".







وزير الخارجية

نيويورك

الجمعية العامة للأمم المُتحدة

مصر




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