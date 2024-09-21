اليوم السابع
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2024 08:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

نيبينزيا: منظمو تفجيرات بيجر فى لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة

السبت، 21 سبتمبر 2024 07:00 ص
نيبينزيا: منظمو تفجيرات بيجر فى لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة تفجيرات لبنان - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن منفذي تفجيرات "بيجر" في لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "من الواضح أن منظمي هذا الهجوم غير المسبوق أرادوا عمدا إثارة مواجهة مسلحة واسعة النطاق، سعيا إلى إشعال حرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط".

وأكد أن ما حدث في لبنان وسوريا خلال الأسبوع الماضي يجعل التصعيد في لبنان وسوريا ينتقل إلى بعد تكنولوجي جديد عالي المستوى، وهذا منعطف خطير للغاية.

كما أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ عن إدانة الصين بشدة لتفجيرات أجهزة الـ"بيجر" في لبنان، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث.

وأدى هجوم استهدف يومي الثلاثاء والأربعاء، أجهزة "بيجر" وأجهزة اللاسلكية في لبنان، إلى انفجارها ومقتل العشرات وإصابة الآلاف أغلبهم منتسبون إلى "حزب الله".

 







انفجار اجهزة البيجر لبنان

انفجار اجهزة لبنان

اجهزة البيجر

اجهزة البيجر لبنان

البيجر لبنان

البيجر

تفجيرات لبنان

انفجار لبنان

lebanon news

ماذا حدث في لبنان

lebanon news today

تفجير لبنان

بيجر

حادث لبنان

احداث لبنان

انفجارات لبنان

انفجار لبنان اليوم

احداث لبنان اليوم

انفجارات لبنان اليوم

ماذا يحدث في لبنان

تفجيرات لبنان اليوم

اجهزة بيجر

جهاز البيجر

جهاز بيجر

اخر اخبار لبنان

عاجل لبنان

حادث لبنان اليوم

لبنان امس

اجهزه بيجر

إسرائيل

اسرائيل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة