نيبينزيا: منظمو تفجيرات بيجر فى لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة

وكالات

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن منفذي تفجيرات "بيجر" في لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "من الواضح أن منظمي هذا الهجوم غير المسبوق أرادوا عمدا إثارة مواجهة مسلحة واسعة النطاق، سعيا إلى إشعال حرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط".

وأكد أن ما حدث في لبنان وسوريا خلال الأسبوع الماضي يجعل التصعيد في لبنان وسوريا ينتقل إلى بعد تكنولوجي جديد عالي المستوى، وهذا منعطف خطير للغاية.

كما أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ عن إدانة الصين بشدة لتفجيرات أجهزة الـ"بيجر" في لبنان، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث.

وأدى هجوم استهدف يومي الثلاثاء والأربعاء، أجهزة "بيجر" وأجهزة اللاسلكية في لبنان، إلى انفجارها ومقتل العشرات وإصابة الآلاف أغلبهم منتسبون إلى "حزب الله".