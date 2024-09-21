مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار فى الأقصر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها عن مسكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاستعانة بالمتغيب فـى أعمال التنقيب عن الآثار بإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء الحفر انهالت الأتربة عليه مما أدى إلى وفاته، فقاموا بتركه والانصرف من محل الواقعة عقب تسوية التربة لإخفاء موقع الحفر، وأرشدوا عن محل الواقعة وتم استخراج جثة المتغيب.