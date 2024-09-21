مصادرة عبوات غذائية منتهية الصلاحية بحملات رقابية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز بلبيس، في إطار الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

فقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد مرسى مدير الإدارة و مفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالإدارة بشن حملة تموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية ، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 18 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة بناحية مركز كفر أيوب ومركز البلاشون ، مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية و عدم نظافة أدوات العجن وعدم الإحتفاظ بسجل الزيارات للمخبز.

واستكملت الحملة التموينية أعمالها بالمرور على الأنشطة التجاريه بدائرة بندر بلبيس والتي أسفرت عن تحرير عدد 8 محاضر جنح منها محضر رقم 5671 لعام 2024ج قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية شارع السنترال القديم بندر بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية منذ عام ونصف مختلفة الأنواع (عصائر - بسكويت اطفال - زيت طعام - مسحوق بسبوسة - تمر ) وتم التحفظ على 298 عبوة من السلع الغذائية المنتهية على ذمة المحضر المحرر .

ومحضر رقم 5678 جنح ضد تاجر تمويني لقيامه بالتصرف في عدد 126 كيس سكر تمويني زنة كيلو جرام، وكذلك التصرف فى عدد 63 زجاجة زيت طعام تمويني وزن 800 مللي ، وقد قام بتجميع عدد 91 كيس مكرونة وزن الكيس 400 جرام.

المحضر رقم 5679 لعام 2024 جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سيارة صرف سلع تموينية لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

وتم تحرير عدد 5 محاضر لأصحاب محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.



عبوات غذائية منتهية الصلاحية