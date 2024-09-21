اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يكافئ أحد عمال النظافة بميدان الـ47 خلال جولته الميدانية

السبت، 21 سبتمبر 2024 09:15 م
محافظ كفر الشيخ يكافئ أحد عمال النظافة بميدان الـ47 خلال جولته الميدانية محافظ كفر الشيخ يكافئ عامل النظافة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال ‏اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خلال تكريم أحد عمال النظافة بميدان الـ47 خلال جولته الميدانية، إن ما يقوم به رجال النظافة هو عمل بطولي ولولا عملكم الشريف لما استطاعنا تحقيق احتياجات أبنائنا في بيئة صحية نظيفة، وتابع: "أنا أريد أن أرى هذا المستوى الجميل من النظافة كل يوم، كل الشكر لك ولكل زملائك الذين يعملون بكل إخلاص وتفانى".

وأشاد بإتقانه في العمل، ووجه "المحافظ" بضرورة الاستمرار على نفس النهج من العمل الدؤوب؛ لتظل كفرالشيخ نموذجًا حضاريًا يُحتذى به في التميز الإداري والخدمي بما يحقق صالح المواطنين ويعزز رفعة المجتمع.

المحافظ وعامل النظافة
المحافظ وعامل النظافة

 

محافظ كفر الشيخ يكافئ أحد عمال النظافة
محافظ كفر الشيخ يكافئ أحد عمال النظافة

 







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