محافظ بورسعيد يشارك الطلاب أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من داخل إحدى مدارس محافظة بورسعيد، لمشاركة اللواء محب حبشي، الطلبة والطالبات أول أيام العام الدراسي الجديد .

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إحدى المدارس بنطاق حى الشرق، مشاركاً الطلبة والطالبات أول أيام العام الدراسي الجديد .

وأكد المحافظ، على ضرورة الإلتزام والإنتظام في المدرسة علي أن ينطلق هذا العام تحت عنوان "عام الأخلاق" ، ويتم تخصيص جزء من الحصة يومياً للحديث عن إحدى الأخلاقيات.

وأضاف المحافظ خلال جولته بالمدرسة ، أنه أفضل بداية لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تكون من الفصل المدرسي بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد ، مشيراً إلى أنه سيتم الإهتمام بالمواهب منذ الصغر وتنميتها .

كما تفقد محافظ بورسعيد، مدارس في نطاق حي الشرق لمتابعة سير أول أيام العام الدراسي الجديد ، وتابع العمل داخل الفصل الدراسي مقدماً الهدايا للأطفال مع بداية العام الجديد .



المحافظ والفريق



احدي المدارس



الطلبة ف اول يوم