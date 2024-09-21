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محافظ بورسعيد يشارك الطلاب أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو وصور

السبت، 21 سبتمبر 2024 11:41 ص
محافظ بورسعيد يشارك الطلاب أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو وصور المحافظ
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من داخل إحدى مدارس محافظة بورسعيد، لمشاركة اللواء محب حبشي، الطلبة والطالبات أول أيام العام الدراسي الجديد .

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إحدى المدارس بنطاق حى الشرق، مشاركاً الطلبة والطالبات أول أيام العام الدراسي الجديد .

وأكد المحافظ، على ضرورة الإلتزام والإنتظام في المدرسة علي أن ينطلق هذا العام تحت عنوان "عام الأخلاق" ، ويتم تخصيص جزء من الحصة يومياً للحديث عن إحدى الأخلاقيات.

وأضاف المحافظ خلال جولته بالمدرسة ، أنه أفضل بداية لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تكون من الفصل المدرسي بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد ، مشيراً إلى أنه سيتم الإهتمام بالمواهب منذ الصغر وتنميتها .

كما تفقد محافظ بورسعيد، مدارس في نطاق حي الشرق لمتابعة سير أول أيام العام الدراسي الجديد ، وتابع العمل داخل الفصل الدراسي مقدماً الهدايا للأطفال مع بداية العام الجديد .

المحافظ والفريق
المحافظ والفريق

 

احدي المدارس
احدي المدارس

 

الطلبة ف اول يوم
الطلبة ف اول يوم

 

المحافظ والقيادات التعليمية
المحافظ والقيادات التعليمية

 







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