محافظ البحيرة تختبر الطلاب خلال تفقدها المدارس مع بداية العام الدراسى.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمتابعة جاهزية كافة المدارس للعام الدراسى الجديد، كما وجهت محافظ البحيرة بترسيخ قيم الولاء والانتماء داخل الأنشطة التربوية.

وأجرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اختبارات شفوية فى اللغة العربية لطلاب المدارس خلال تفقدها الفصول الدراسية وسير العملية التعليمية.

وكانت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة قد تفقدت اليوم السبت عدد من مدارس مدينة أبو حمص بالبحيرة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للوقوف على جاهزيتها وانتظام سير العملية التعليمية.

شارك فى الجولة التفقدية حسن موافى السكرتير العام لمحافظة البحيرة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بالإضافة إلى عدد القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت مدارس البحيرة اليوم انطلاق العام الدراسى الجديد وسط حالة من البهجة والسرور.

وقام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بمتابعة انتظام الدراسة وشهد طابور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم رمز البلاد ودليل والانتماء وحب الوطن.

ووجه يوسف الديب القيادات التعليمية، بأهمية اطلاعهم على كافة المبادرات والمشروعات القومية الضخمة المنفذة فى كافة المجالات وعلى رأسها مبادرة الرئيس "بداية" وزراعة 100مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنفذة بمراكز وقرى محافظة البحيرة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على إتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانه المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية وتدريب عدد كبير من المعلمين وفق خطة الوزارة للتدريب.

وأشار إلى أن فرق لجان المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارات التعليمية قاموا بالمرور على معظم الإدارات التعليمية ومدارسها بنطاق المحافظة وتم متابعة ورصد اللمسات والتجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وظهور المدارس في أجمل صوره لاستقبال طلابها.