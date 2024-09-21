محافظ أسيوط يتفقد حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بعرب المدابغ لتطويرها واستغلالها

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم السبت، حاضنة الأعمال التكنولوجية بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط للمشروعات الصناعية الصغيرة فى مختلف المجالات لبحث تطويرها وسبل استغلالها الاستغلال الأمثل والاستفادة منها لتشغيل أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة ورافقه خلال الجولة المحاسب ايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومصطفى إبراهيم نائب رئيس مركز أسيوط.

حيث تفقد محافظ أسيوط أقسام الحاضنة والوحدات المخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والتى تضم 22 وحدة وذلك لبحث كيفية تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليستفيد منها أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية ضمن خطة المحافظة لتعزيز التنمية المحلية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بمساعدة ودعم الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لدورها فى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلى وحث الشباب على إستخدام التكنولوجية الحديثة وتحديث الصناعات والحرف الصغيرة لمواكبة التطور العلمى والصناعى ورفع مستوى التنافسية ومساعدة رواد الأعمال فى فى تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية ناجحة، وتوفير المكان المناسب المجهز للعمل بالكامل، والدعم الفنى له.

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر، أن المحافظة تسعى إلى توفير فرص للتدريب المهنى وتنمية المهارات القائمة على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ولديها خطة طموحة نحو التوسع فى إقامة الورش الصناعية والحرفية وتوعية المواطنين خاصة الشباب بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور مجال ريادة الأعمال فى تحقيق خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 التى تعمل الدولة على تنفيذها.