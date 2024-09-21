محافظ أسوان يتابع انطلاق العام الدراسى الجديد في 1519 مدرسة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان انطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2024 اليوم داخل مختلف مدارس المحافظة بكافة الإدارات التعليمية، مكلفاً بضرورة الالتزام من أول يوم دراسى بحضور الطلاب داخل المدارس لارتباط ذلك بأعمال السنة.

وتفقد إسماعيل كمال، عدداً من المدارس للاطمئنان على جاهزيتها الكاملة لاستقبال أبنائنا الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم ، موجهاً بضرورة العمل على زيادة المسطحات الخضراء بالمدارس لإعطاء المظهر الحضارى بشكل يحفز الطلاب على الالتزام بالحضور والجدية والاجتهاد فى التحصيل الدراسى فى مختلف المراحل التعليمية.

وكلف إسماعيل كمال مديرى الإدارات التعليمية بالتأكيد على انتظام وانضباط المعلمين والعاملين ورفع مستوى النظافة العامة داخل وخارج 1519 مدرسة ، والتى تمثل مختلف المراحل التعليمية بالمراكز والمدن بواقع 10 ألاف و 600 فصل دراسى ، ولتستقبل 409 ألف و947 طالب وطالبة.



أول يوم دراسى



طابور الصباح



محافظ أسوان يتابع أول يوم دراسى