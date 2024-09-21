محافظ أسوان: تحديث منظومة الكلور بقرية أبو الريش لسلامة مياه الشرب

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه تم تحديث منظومة الكلور فى محطة الشيخ على بقرية أبو الريش لتتواكب مع أحدث أساليب ضخ الكلور أثناء عمل المحطة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب ، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه بالتوازى مع ذلك تقوم الفرق الطبية المركزية المتخصصة التى تم إيفادها من وزارة الصحة ، وأيضاً الفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمواصلة جهودها من خلال المرور على محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق ، والتى شهدت آخذ العينات من المحطات والمرشحات والمنازل ، وهو ما يتم تنفيذه بصفة مستمرة من خلال الفرق المتخصصة بالصحة وشركة مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية .

وكان أهالى قرية أبو الريش قبلى، شمال مدينة أسوان ، طالبوا المحافظ بالبحث عن أسباب تزايد حالات الإصابة بنزلات معوية، مؤكدين لـ"اليوم السابع"، أن عدد الإصابات بين الأهالى يزداد كل يوم ولا يوجد تفسير واحد يوضح حقيقة الأمر، وهو الأمر الذى يعرض أهالى مناطق أبو الريش للخطر الوبائى.



ومن جانبها، أكدت الأجهزة المعنية، بتحرك المسئولين فى محافظة أسوان والصحة للوقوف حول حقيقة الأمر.

وكانت محافظة أسوان شهدت انتشار شائعة تلوث مياه الشرب، بعد إصابة عشرات الحالات بنزلات معوية ونقلهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



