لقاءات تثقيفية وورش فنية لقصور الثقافة ضمن مبادرة بداية جديدة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية تزامنا مع انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "أهمية النيل للمصريين"، تناول خلالها العادلى حسان محمد وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري شرح لمبادرة بداية، وأوضح مكونات وطول وبداية ونهاية نهر النيل، وأهمية نهر النيل للشعب المصري والأهمية التاريخية والثقافية لنهر النيل.

وتضمنت الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، نظم قصر ثقافة الأقصر بساحة أبوالحجاج احتفالية المولد النبوي الشريف، استهلت الفعاليات بمحاضرة دينية عن مولد النبي وخاتم الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألقاها الأديب شعبان شلبي، ومحاضرة بعنوان "التحدث في محبة رسول الله" للشيخ محمد عبده إمام وخطيب ومدرس مديرية أوقاف البياضية، أعقبها أمسية شعرية وقصيدة شعر بعنوان "على نهج الأحبة في مدح الحبيب" للشاعر سيد صدقي.

وفي نفس السياق وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية العديد من الأغانى منها "والقو علينا بالغناء، عليك صلاة الله، إلى رحاب يثرب، لاجل النبي"، وبفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، نفذ بقصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية بإستخدام الخرز نفذتها المدربة نجاح أحمد.

وكانت قد شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في فعاليات تدشين المبادرة اليوم بمحافظة الأقصر، بمعرضين لإصدارات الهيئة ومنتجات الحرف اليدوية أقامهما فرع ثقافة الأقصر، وجاءت مشاركة الفرع بالاصطفاف الذي نظمته المحافظة مع الجهات كافة المشاركة بالمبادرة، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وحسين النوبي مدير عام الثقافة بالأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



جانب من ورش فنية لقصور الثقافة ضمن مبادرة بداية جديدة بالأقصر



ورش فنية لقصور الثقافة ضمن مبادرة بداية جديدة بالأقصر