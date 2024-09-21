اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لبنان: إصابة 4 أشخاص في الغارات الإسرائيلية اليوم

السبت، 21 سبتمبر 2024 07:26 م
لبنان: إصابة 4 أشخاص في الغارات الإسرائيلية اليوم القصف الإسرائيلى على جنوب لبنان
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة 4 أشخاص في الغارات الإسرائيلية السبت على عدد من المناطق.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن غارة للاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات القطراني أدت إلى إصابة شخص بجروح بليغة استدعت إدخاله إلى غرفة العناية المركزة.

وذكر أن الغارات الإسرائيلية على مرتفعات البقاع الغربي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة تم علاجهم في الطوارئ.

من جانب آخر تسلمت وزارة الصحة العامة اللبنانية شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي اللبناني مقدمة من الهلال الأحمر العراقي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم،تبلغ 11 طنا من الأدوية والمستلزمات الضرورية لحالات الطوارئ.







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