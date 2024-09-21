قوافل طبية ولجنة فحص لتظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة بـ"تضامن الدقهلية"

الدقهلية - سارة الباز

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية مجموعة من الأنشطة، والفعاليات حيث انعقدت لجنة لفحص تظلمات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتمت مناظرة 200 حالة، والانتهاء من الإعاقات الحركية، وجار استكمال باقي الإعاقات الأخرى.

وقامت مؤسسة راعي مصر بتنظيم قافلتين طبيتين، الأولى بقرية منية سندوب بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بمنية سندوب، حيث تم الكشف على 250 مواطنا، وتضمنت الكشوفات: مقاسات النظارات، وصرف العلاج للحالات.

وتم تنفيذ القافلة الثانية بمنطقة سندوب غرب المنصورة في الفترة المسائية، وتم الكشف على 250 مواطنا، وتقديم الخدمات اللازمة للحالات المترددة على القافلة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تم إطلاقها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية، الثلاثاء الماضي، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.