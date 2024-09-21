اليوم السابع
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قافلة بداية تصل لحي السبيل في العريش وتسعد الأهالي.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 سبتمبر 2024 04:46 م
قافلة بداية تصل لحي السبيل في العريش وتسعد الأهالي.. اعرف التفاصيل مبادرة بداية جديدة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، وصول قافلة بداية جديدة لبناء الإنسان بالتوجه إلى حي السبيل بالعريش، في حضور المحاسب علي غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أنه خلال القافلة تم توزيع المواد الغذائية على المواطنين بمشاركة الهلال الأحمر المصري، وبيع المواد الغذائية والمجمدات بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، بجانب توقيع الكشف الطبي علي المواطنين بالمجان من خلال العيادة المتنقلة، وتقديم مختلف خدمات التضامن الاجتماعي من خلال سيارة مركز الخدمة الاجتماعية المتنقلة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

بدورهم وجه أهالي حي السبيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مبادرة بداية جديدة ، بجانب توجيه الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الاهتمام بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.







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