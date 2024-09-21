اليوم السابع
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عمائم طلاب أزهر قنا تزين الطابور وانتظام الدراسة في يومها الأول.. صور

السبت، 21 سبتمبر 2024 10:27 ص
عمائم طلاب أزهر قنا تزين الطابور وانتظام الدراسة في يومها الأول.. صور عمائم الأزهر
قنا صابر سعيد

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شهدت معاهد قنا الأزهرية انتظام في الدراسة بأول أيام العام الدراسي الجديد.وزينت عمائم طلاب معهد بنين نجع حمادي الأزهري بقنا أرض الطابور في أول أيام دراسة وسط إجراءات تنظيمية من قبل المعلمين، تحت إشراف الشيخ عماد الخطيب، شيخ المعهد.

وانتظم في الحضور الطلاب باليوم الأول بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مع الالتزام بالزي الموحد وطابور الصباح، ثم دخول الفصول والاستماع إلي متطلباتهم مع التنبيهات من قبل شيوخ المعاهد.

انتظام الدراسة فى الأزهر
انتظام الدراسة فى الأزهر

 

طلاب الأزهر فى قنا أول أيام الدراسة
طلاب الأزهر فى قنا أول أيام الدراسة

 

طلاب الأزهر فى قنا
طلاب الأزهر فى قنا

 

طلاب المعاهد الأزهرية فى قنا
طلاب المعاهد الأزهرية فى قنا

 







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