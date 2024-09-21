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طقس اليوم حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 34 والإسكندرية 30

السبت، 21 سبتمبر 2024 08:00 ص
طقس اليوم حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 34 والإسكندرية 30 حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى هناك توقعات بهبوب رياح، تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، تكون معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28.

 







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