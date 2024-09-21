ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرتين منفصلتين، الأولى بدائرة مركز شرطة البلينا، حيث أسفرت عن إصابة شخصين برش خرطوش، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج. بينما المشاجرة الثانية بدائرة مركز شرطة جهينة نتج عنها إصابة أحد الأشخاص، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين. الأول بدائرة مركز شرطة البلينا، حيث طرف أول هو يوسف و م. خ، 40 سنة، عامل، مصاب "برش خرطوش متفرق بالجسم"، وحشمت د. ت. ح، 31 سنة، عامل، مصاب "برش خرطوش بالقدمين"، وتم نقلهما لمستشفى البلينا المركزي ثم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

بينما الطرف الثاني يتكون من محمود س. ح. أ، 41 سنة، عامل، وإسماعيل س. أ. م، 24 سنة، حاصل على دبلوم الطرفان مقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم. وقد تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب، حيث قام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول بالسلاح المضبوط، بسبب خلاف حول أولوية المرور بالطريق.

المشاجرة الثانية وقعت بدائرة مركز شرطة جهينة، حيث طرف أول هو حسام ع. أ. م، 22 سنة، جزار، مصاب "بجرح رضي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم"، وشقيقه أحمد ع. أ. م، 28 سنة، جزار، ونجلا عمومتهما محمد أ. م. ع، 28 سنة، جزار، وفتحي أ. م. أ، 41 سنة، جزار.

بينما الطرف الثاني يتكون من سناده حسن أحمد عزب، 65 سنة، عامل، وشقيقه أحمد حسن أحمد عزب، 45 سنة، جزار، ونجلا عمومتهما نصر الدين ن. ن. ع، 24 سنة، جزار، ومحمود أ. ن. ع، 19 سنة، جزار. الطرفان مقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة. كان بحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم وقد أطلق منه أعيرة نارية أثناء المشاجرة، وبحوزة الثاني والثالث من الطرف الثاني "عصا شوم".

تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب، حيث قام أفراد الطرف الأول بدخول شقة الأول من الطرف الثاني وإتلاف بعض المنقولات المنزلية بها، بسبب مشادة كلامية بينهم. تم تحرير محضرين بالواقعتين، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعتين.

