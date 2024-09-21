اليوم السابع
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ضبط مواد مخدرة متنوعة خلال حملات أمنية بالقليوبية والدقهلية

السبت، 21 سبتمبر 2024 11:52 ص
ضبط مواد مخدرة متنوعة خلال حملات أمنية بالقليوبية والدقهلية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ومديريتى أمن (القليوبية - الدقهلية) فى ضبط العديد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من( 3 عناصر إجرامية " لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتمكنت الجهود من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وبحوزته ( بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").







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