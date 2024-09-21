صواريخ قادمة من لبنان تشعل الحرائق في الجليل المحتلة من قبل إسرائيل

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن العديد من الحرائق اندلعت في منطقة الجليل نتيجة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إنه تم إطلاق عدد من صواريخ "كاتيوشا" مكثفة في اتجاه الجولان المحتل وإصبع الجليل.

وقالت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان: "قصف مجاهدونا مركز تموضع كتيبة إستطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة "‏راموت نفتالي" بصلية من صواريخ "الكاتيوشا".

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال طلب من سكان صفد والجولان والجليل الأعلى البقاء قرب المناطق المحمية، في ظل تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تمّ رصد أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة.

فيما افادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات كونين وأطراف الزرارية وأبو الأسود وميس الجبل جنوبي لبنان، مضيفة أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي ديشون وراموت نفتالي بالجليل الأعلى.