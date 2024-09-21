شاهد طابور الصباح في المعاهد الأزهرية أول يوم دراسي بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل إحدى المعاهد الأزهرية بالإدارة الأزهرية بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، فى أول يوم دراسة بالمعاهد الأزهرية.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، طابور الصباح فى اليوم الأول فى الدراسة بمعهد سدود الأزهرى بالإدارة الأزهرية بمنوف بمحافظة المنوفية، وسط تحية العلم ، تحيا مصر ، والله أكبر وعاش الأزهر .

ويقول الدكتور محمد الفرماوى مدير الإدارة الازعرية بمنوف بمحافظة المنوفية، إن اليوم السبت هو أول يوم دراسة فى المعاهد الأزهرية على مستوى محافظة المنوفية.

وأضاف مدير الإدارة الأزهرية بمنوف بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على مدير المعاهد على حسن استقبال الطلاب وأولياء الأمور، والالتزام بطابور الصباح وتحية العلم، والحضور فى المواعيد الرسمية للمدرسين، والحفاظ على نظافة المعاهد من قبل العاملين، وحل كافة المعوقات التى تقف أمام الطلاب.



الطلاب أثناء طابور الصباح



صابور الصباح بمعهد سدود الأزهرى



طلاب المعهد أثناء طابور الصباح