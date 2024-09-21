"سرقنا دولارات ومجوهرات".. اعترافات المتهمون بالسطو على أسرة بالعمرانية

محمود عبد الراضى

كشف أفراد عصابة سر السطو على شخص وسرقته في مدينة العمرانية غرب الجيزة، وذلك بسبب خلافات بينهم.

وقال المتهمون، إنهم اشتروا أسلحة بيضاء وداهموا مكان وجود الضحية وأسرته، واحتجزوهم داخل شقة، ثم سرقوا مجوهرات ودولارات منهم، وفروا بالهرب، قبل أن يتم القبض عليهم.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم) بحضور ثلاثة أشخاص يزعم أحدهم أنه عامل بمحل مواد غذائية يتعامل معه وطلب منه سداد ثمن بعض المواد الغذائية سبق تحصله عليها من المحل وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته وإيثاقه واحتجازه وباقى أفراد أسرته داخل إحدى غرف الشقة محل إقامته والاستيلاء على (مبالغ مالية "عملات محلية و أجنبية" - مصوغات ذهبية - هاتف محمول) كرهاً عنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – جزء من " المبالغ المالية – المشغولات الذهبية " المستولى عليها – هاتف محمول ).

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية- مُقيم بدائرة مركز نبروه بالدقهلية "ضُبط") وبحوزته المسروقات.