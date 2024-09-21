سائح مكسيكى يتقدم لخطبة صديقته أمام معبد أبو سمبل جنوب أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تقدم سائح مكسيكى لخطبة صديقته، أمام ساحة معبد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، وسط العشرات من زوار المعبد والذي احتضن أجمل قصة حب فى التاريخ جمعت بين الملك رمسيس الثاني والملكة نفرتارى زوجته والتي أقام لها معبدا خصيصا، بالقرب من معبده الكبير تعبيرا عن حبه لها.

وقال وليد عدنان، مرشد سياحي بأسوان، إن السائح المكسيكى، كان بين فوج سياحى خلال زيارة معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى بمدينة أبو سمبل السياحية، وأنه فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة صديقته، بعد أن قدم لها خاتم الخطوبة وسط تصفيق الجميع وتقديم التهانى والمباركات.

وأضاف عدنان، أن عددا من أصدقائهم المرافقين لهم، وعددا من زوار المعبد حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم كنوع من المشاركة فى هذه المناسبة السعيدة وسط الأثار المصرية الخالدة.

وعبر السائحان المكسيكيان عن سعادتهما الغامرة، بخطوبتهم بساحة معبد أبوسمبل، بعد أن أتفقوا علي أن يكون الملك رمسيس الثاني وزوجته نفرتاري شاهدين علي الخطوبة لكي يخلدهما التاريخ ويظل مخلصا لها كاخلاص الملك لمحبوبته.



سائح مكسيكى يتقدم لخطبة حبيبته أمام معبد أبوسمبل جنوب أسوان



سائح مكسيكى يتقدم لخطبة حبيبته أمام معبد أبوسمبل جنوب أسوان