اليوم السابع
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رئيس مدينة منوف: إزالة التعديات والإشغالات خلال حملة مكبرة بالمدينة

السبت، 21 سبتمبر 2024 01:44 م
رئيس مدينة منوف: إزالة التعديات والإشغالات خلال حملة مكبرة بالمدينة جانب من حملة الإزالة
المنوفية - محمد فتحى

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تابع المحاسب  سامي سرور رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، يرافقه، وليد سالم نائب رئيس المركز والمدينة، أعمال قسم الاشغالات بالمجلس بالمشاركه مع شرطه المرافق حيث تم شن حمله اشغالات بمدينه منوف تم فيها فض سوق السبت بمناطق مزلقان منوف والحشاشة والحصوة، وتم رفع الاشغالات وإزالة التعديات بهذه المناطق وإحداث سيوله مرورية فورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتنفيذ القانون وردع المخالفين لأى تجاوز يضر بالمجتمع على كافة المستويات، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود لضبط الشارع بمحافظة المنوفية برفع الاشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة  وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالمحافظة.


 







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