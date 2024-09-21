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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستهل العام الدراسي بزيارة تفقدية لمعاهد الأقصر

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:35 م
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستهل العام الدراسي بزيارة تفقدية لمعاهد الأقصر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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استهل الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، العام الدراسي الجديد 2024/2025 بزيارة ميدانية إلى منطقة الأقصر الأزهرية، حيث تفقد معهد فتيات منشأة العماري الإعدادي الثانوي بعد تجديده، يرافقه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية وعدد من قيادات المنطقة.

وخلال طابور الصباح، ألقى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، كلمة هنأ فيها العاملين بالمعهد، وأولياء الأمور، والطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، وبذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري والعربي بمناسبة اقتراب ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، مشددًا على أن بناء الأوطان يعتمد على «بناء الإنسان» في جميع جوانبه العقلية والنفسية والدينية والسلوكية.

وأشاد الشيخ أيمن عبدالغني بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  «بداية جديدة لبناء الإنسان»، داعيًا الطالبات إلى المشاركة في المبادرة بفاعلية، والجد والاجتهاد لتحصيل العلم والمعرفة، ليكنّ قادرات على تنشئة أجيال واعية تستطيع مواجهة التحديات والمساهمة في نهضة الوطن.

وفي ختام كلمته، دعا لمصر وشعبها وجيشها وأمنها وللأزهر الشريف بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ الله الوطن من كل سوء، ويحقق له المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا أن الأزهر سيظل داعمًا لكل ما يسهم في رفعة مصر ونهضتها.







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