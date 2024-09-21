رئيس الحكومة اللبنانية يلغى سفره لنيويورك بعد التوترات مع إسرائيل

وكالات

قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إلغاء سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في بيان له: "كنت عزمت على السفر إلى نيويورك في إطار تكثيف التحرك الدبلوماسي اللبناني، خلال أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو، إلا أنه في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان قررت العدول عن السفر".

وأضاف ميقاتي: "اتفقت بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية، على عناوين التحرك الدبلوماسي الخارجي الملح في هذه المرحلة"

وجدد التأكيد على أن الأولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها، ما وصفه بـ "العدو الإسرائيلي والحروب المتعددة الأنماط التي يشنها".

وطالب المجتمع الدولي والضمير الإنساني، باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة.

وناشد رئيس الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الأهداف العسكرية والحربية.

وشن الجيش الإسرائيلي السبت سلسلة غارات على جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنها بلغت 100 غارة شنها سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وتأتي تلك الغارات الجوية المكثفة التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي ضد مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، بعد يوم من الغارة التي استهدفت قادة للحزب قرب العاصمة بيروت.

وأعلن "حزب الله" السبت قصف ثكنتين عسكريتين في شمال إسرائيل "بصواريخ الكاتيوشا"، وأنه قصف "بصلية من صواريخ الكاتيوشا" ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين في شمال إسرائيل رداً على "الاعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".

وقرر الجيش الإسرائيلي السبت إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي البلاد لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في حزب الله بغارة على بيروت.