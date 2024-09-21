اليوم السابع
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2024 01:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل.. انخفاض على أغلب الأنحاء

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:25 م
درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل.. انخفاض على أغلب الأنحاء درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل
كتبت ـ مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 26 سبتمبر 2024، موضحة أن أغلب الأنحاء تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة في الظل حتى الثلاثاء المقبل:

السبت 21 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الأحد 22 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.

الإثنين 23 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.

الثلاثاء 24 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة.

الأربعاء 25 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.

الخميس 26 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة