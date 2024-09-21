اليوم السابع
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السبت، 21 سبتمبر 2024 04:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حميميم: "التحالف الدولى" ينتهك بروتوكولات عدم التصادم فى سوريا 3 مرات

السبت، 21 سبتمبر 2024 04:00 ص
حميميم: "التحالف الدولى" ينتهك بروتوكولات عدم التصادم فى سوريا 3 مرات الحرب فى سوريا - أرشيفية
وكالات

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أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا عن رصده 3 انتهاكات في يوم واحد لبروتوكولات منع الصدام من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، أوليغ إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي إن ما يسمى بالتحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، انتهك بروتوكولات منع الصدام ثلاث مرات في يوم واحد.

وأوضح أن الانتهاكات مرتبطة بتحليقات لطائرات مسيرة، غير متفق عليها مع الجانب الروسي.

وأضاف أنه "تم تسجيل خروقات لطيران التحالف لقواعد استخدام الأجواء الجوية السورية: طائرتان مقاتلتان من طراز "إف 15" (ثلاث مرات) وزوج من الطائرات الهجومية من طراز "إي 10" (مرتان)".

كما أكد أنه بمثل هذه التصرفات يواصل "التحالف" خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث وأحداث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.







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