اليوم السابع
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حزب الله يصدر بيانا عن مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:19 ص
حزب الله يصدر بيانا عن مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل القيادى فى حزب الله إبراهيم عقيل
وكالات

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أعلن حزب الله اللبناني مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال حزب الله في بيان فجر يوم السبت "التحق اليوم القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائما لائقا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع". ‏

وأضاف الحزب في بيانه أن "القدس كانت دائما في قلبه وعقله وفكره ليلا نهارا، وكانت القدس عشق روحه وكانت الصلاة في مسجدها ‏حلمه الأكبر". ‏

وتابع قائلا: "بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية اليوم أحد قادتها الكبار شهيدا على طريق القدس وتعاهد روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله". ‏







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